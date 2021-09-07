Haber Giriş: 7 Eylül 2021 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da bir köye koronavirüs karantinası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çorum'un İskilip ilçesinde bir köyde, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Covid-19 vakalarının artması nedeniyle Kayaağzı köyüne 14 gün boyunca giriş çıkışların yasaklanmasına karar verildi.
Karara göre, yerleşim birimlerinde ev ziyaretleri de yapılamayacak.
Köyde yaşayanların temel ihtiyaçları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince karşılanacak.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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