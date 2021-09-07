Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Kent Park'ta açılan dijital tırı ziyaret etti.

Akbıyık, dijital ortamda gerçekleştirilen holografik sunucu, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna hakkında görevliden bilgi aldı, etkinliklere katıldı.

Dijital tırın cuma gününe kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.