Haber Giriş: 18 Kasım 2020 Çarşamba 02:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Uğurludağ ilçesinde saat 02.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 10,77 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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