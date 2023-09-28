Parçalı Bulutlu 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 28.09.2023 17:03

Çocukluğundaki oyuncak arabalarının gerçeklerini koleksiyon yaptı

Ankara'da klasik otomobil tutkunu Ahmet Akın, çocukken sahip olduğu oyuncak arabalarının gerçekleriyle 24 araçlık bir koleksiyon oluşturdu.

Çocukluğundaki oyuncak arabalarının gerçeklerini koleksiyon yaptı

Otomobil tutkusu, Almanya'da geçirdiği çocukluk yıllarına dayanan ve bu tutkusunu hobiye dönüştüren Ahmet Akın, yaklaşık 8 yıldır klasik otomobil koleksiyonu yapıyor.

Koleksiyonda, otobüsün de yer aldığı 24 Mercedes marka aracı bulunan Akın, her gün farklı bir otomobille işe gidiyor.

Çocukluğundaki oyuncak arabalarının gerçeklerini koleksiyon yaptı

"Çocuklarımı bu arabanın içinde büyüttüm"

Ahmet Akın, yaptığı açıklamada, Almanya'dayken hep aynı marka oyuncak arabalardan edindiğini, çok sevdiği bu arabaların rüyasına girdiğini söyledi.

Akın, "Almanya'dan gelenlerin Mercedes tutkusu olur. Babamın Mercedes'i vardı ve ne yazık ki onu satmak zorunda kalmıştık. Otomobilin arkasından bakıp 'Büyüyünce ben de alacağım' derdim." diye konuştu.

Yıllar sonra aynı marka otomobili satın aldığını dile getiren Akın, "Çocuklarımı bu arabanın içinde büyüttüm. Araçlara yedek parça alıyım derken başka arabaları gördüm. Değeri bilinmeyen bu arabaları toplamaya başladım." dedi.

Çocukluğundaki oyuncak arabalarının gerçeklerini koleksiyon yaptı

"Her arabanın plakasını özenle seçtim"

Koleksiyonunda otobüs, kamyon, kamyonet dahil 24 klasik aracın bulunduğunu söyleyen Akın, "1955-2000 yılları arasında Mercedes'in çıkardığı bütün araçlar koleksiyonumda yer aldı. Özellikle eski araçları seçiyorum eski araçların hepsinin tasarımı farklı. Her arabanın plakasını özenle seçtim, plakalardaki rakamlar araçların kasa kodunu temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Çocukluğundaki oyuncak arabalarının gerçeklerini koleksiyon yaptı

Ailesinin, bu tutkusuna önceleri karşı çıktığını hatta gereksiz bulduğu için kendisini engellemeye çalıştığını anlatan Akın, araçlarını çocuklarına miras bırakacağını söyledi.

Tutkusunun sonu olmadığını belirten Akın, "Garajın bir kapasitesi var ve artık mecburen durmam gerekiyor. Çünkü klasik otomobilleri dışarıda tutamıyorum. Dönem içerisinde bazılarını satıp yerine yenilerini koyuyorum." diye konuştu.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
İstanbul için 'turuncu' uyarı: Sabaha kadar devam edecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:06
Gazprom’un doğal gaz üretimi yüzde 25 azaldı
18:04
Fransa'da doğum oranları, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviyede
18:06
Gebze-Darıca metro hattıyla 55 bin aracın trafikten çekilmesi bekleniyor
17:48
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 2,1 büyüdü
17:36
Kartlı ödemeler ağustos ayında 798,9 milyar TL oldu
17:27
Meteoroloji'den 1 il için 'Turuncu', 15 il için 'Sarı' kodlu uyarı
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
Ara Güler arşivinden "Renkli Anadolu" sergisi 6 Ekim'de ziyarete açılacak
FOTO FOKUS
Şirinevler'deki patlama iş yeri kamerasında
Şirinevler'deki patlama iş yeri kamerasında
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ