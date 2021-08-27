Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi'nde, sabah iki kız çocuğuyla işe gitmeye çalışan Erkan Önder, hafif ticari araçla yola çıktı. Sokakta virajı alamayan Önder, direksiyon hakimiyetini kaybederek İsmail Bölük’e ait park halindeki araca çarptı.

Ardından duvarı yıkarak bahçeye girdi. Kazada kimse yaralanmazken, ihbar üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tedbir amaçlı araçta bulunan iki kıza müdahale etti. Kazada iki araçta maddi hasar meydana gelirken, araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]

“Çocuklarla bir heyecan yaşayalım dedik”

Öte yandan sürücü Erkan Önder gazetecilere kazayı anlattı. Önder’in kazayı anlatma şekli hem vatandaşları hem de gazetecileri gülümsetti.

“Çocuklarla işe gidiyorduk, biraz heyecan yaşayalım dedik, kemerlerini de taktık. Biraz hızlı gidiyordum. Sonra nasıl olduysa küt çarptım. Döneceğim yerde duvara çarptık. Niye oldu, nasıl oldu ben de anlamadım. Bir anlık dalgınlık küt duvar. Ben yıllardır İstanbul’da araba kullanıyorum, böyle bir şey yaşamadım.”