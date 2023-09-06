Az Bulutlu 28.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 06.09.2023 13:04

Çocukların el frenini indirdiği otomobil apartmanın bahçesine düştü

İstanbul Kağıthane’de iki kardeşin, babaları arabadan indikten sonra el frenini indirdiği otomobil, kayarak bir apartmanın bahçesine düştü. O anlar kameraya yansıdı. Otomobilin içindeki çocuklar da vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde akşam saatlerinde iki çocuğuyla birlikte yaşadığı sokağa gelen kişi aracı park ederek indi. O esnada çocukları iddiaya göre el frenini indirdi. Boşta kalan otomobil geriye doğruya kayarak yokuş aşağıya gitmeye başladı. 

Kayma esnasında park halindeki bir araca çarpan otomobil duramadı. İçerisinde çocuklarla kaymaya devam eden otomobil, kaldırımı aştıktan sonra demir korkulukları kırarak bir binanın zemin katındaki bahçeye uçtu.

Kaza sonucu çocuklar araçta mahsur kalırken, bahçede kimsenin olmaması sonucu faciadan dönüldü.

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Çocukları vatandaşlar kurtardı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Çocuklar kısa sürede kurtarıldı.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen 2 çocuk için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaptı.

Otomobil vinçle çıkartıldı

Öte yandan kaza nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken boşluğa düşen araç, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Çevrede ise maddi hasar meydana geldi. Baba ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor. 

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Hava filosu orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaştırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:42
Polonya ordusuna değeri 22 milyar avroyu aşan teçhizat sağlanacak
14:40
ABD yoksul ülkelere iklim tazminatı ödemeyecek
14:38
Kremlin: ABD son Ukraynalı kalıncaya kadar savaşta masraftan kaçınmayacak
14:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Astsubay'ın ailesine başsağlığı
14:31
Kanada'da kirli koltuklarda oturmak istemeyen yolcuları uçaktan indiren hava yolu şirketi özür diledi
14:24
Batı Anadolu'daki iller için sağanak uyarısı
Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarının önümüzdeki yıl bitirilmesi hedefleniyor
FOTO FOKUS
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
Türk Yıldızları HÜRJET ile uçacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ