Çocukların el frenini indirdiği otomobil apartmanın bahçesine düştü

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde akşam saatlerinde iki çocuğuyla birlikte yaşadığı sokağa gelen kişi aracı park ederek indi. O esnada çocukları iddiaya göre el frenini indirdi. Boşta kalan otomobil geriye doğruya kayarak yokuş aşağıya gitmeye başladı.

Kayma esnasında park halindeki bir araca çarpan otomobil duramadı. İçerisinde çocuklarla kaymaya devam eden otomobil, kaldırımı aştıktan sonra demir korkulukları kırarak bir binanın zemin katındaki bahçeye uçtu.

Kaza sonucu çocuklar araçta mahsur kalırken, bahçede kimsenin olmaması sonucu faciadan dönüldü.

Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.

Çocukları vatandaşlar kurtardı

Sesleri duyan çevredeki vatandaşlar koşarak olay yerine geldi. Çocuklar kısa sürede kurtarıldı.

Hafif yaralı olduğu öğrenilen 2 çocuk için olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çocuklar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem alırken, polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaptı.

Otomobil vinçle çıkartıldı

Öte yandan kaza nedeniyle vatandaşlar panik yaşarken boşluğa düşen araç, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Çevrede ise maddi hasar meydana geldi. Baba ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.