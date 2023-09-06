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Türkiye
TRT Haber 06.09.2023 12:51

Küçükçekmece'de sel anı kamerada

İstanbul'da selin vurduğu bölgelerden biri de Küçükçekmece İkitelliydi. Araçların sürüklendiği bir sokakta, selin boyutu gözler önüne serildi. TRT Haber ekibi, o sokağı görüntüledi. İşte gün aydınlandıktan sonra ortaya çıkan manzara...

İstanbul'da akşam saatleri, şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle araçlar sürüklendi, evler hasar gördü. Gün aydınlandığında, manzara netleşti.

Selin vurduğu bölgelerden biri de Küçükçekmece, İkitelli'ydi. Mahalle sakinlerinden birine ait cep telefonu görüntüsü, araçların sürüklenişini gözler önüne serdi.

TRT Haber ekibi, o sokağın selden sonraki halini görüntüledi. Suyun şiddetiyle, caddedeki kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Yolun bir kısmı çökerken, sürüklenen 5 araçta hasar oluştu.

Bir binanın giriş katının duvarı da yıkıldı. Komşuların yardımıyla, dairenin penceresinin önündeki demirler ve kapı söküldü. Ve dairede yaşayan 7 kişi kurtarıldı.

Mahallede temizlik çalışmaları sürüyor.

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