Küçükçekmece'de sel anı kamerada

İstanbul'da akşam saatleri, şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle araçlar sürüklendi, evler hasar gördü. Gün aydınlandığında, manzara netleşti.

Selin vurduğu bölgelerden biri de Küçükçekmece, İkitelli'ydi. Mahalle sakinlerinden birine ait cep telefonu görüntüsü, araçların sürüklenişini gözler önüne serdi.

TRT Haber ekibi, o sokağın selden sonraki halini görüntüledi. Suyun şiddetiyle, caddedeki kaldırım taşlarının yerinden söküldüğü görüldü. Yolun bir kısmı çökerken, sürüklenen 5 araçta hasar oluştu.

Bir binanın giriş katının duvarı da yıkıldı. Komşuların yardımıyla, dairenin penceresinin önündeki demirler ve kapı söküldü. Ve dairede yaşayan 7 kişi kurtarıldı.

Mahallede temizlik çalışmaları sürüyor.