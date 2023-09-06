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Türkiye
AA 06.09.2023 12:43

Selde evlerinin üzerine otomobil düştü

İstanbul Küçükçekmece'de dün akşam meydana gelen sel sırasında sürüklenen otomobil bir evin üzerine düştü. Ev sahibi Akmaz: Duvarların patlamasıyla tüm su eve doldu. Kardeşim ağaca tırmanıp çatıya çıkmış.

Selde evlerinin üzerine otomobil düştü
[Fotograf: AA]

Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gel sel felaketinde, dere kenarında tek katlı evde oturan Meryem Akmaz ve Melike Sude Akmaz'ın evine, selde sürüklenen otomobil düştü.

Kaza nedeniyle ev kullanılamaz hale gelirken, vücudunda kesikler oluşan ve kafa travması yaşayan Melike Sude Akmaz, hastaneye kaldırıldı. Akmaz ailesinin evlerinde yaşayan iki kediden biri bulunurken, diğerini arama çalışmaları devam ediyor.

Kardeşi yaralanan ve evi hasar alan Meryem Akmaz, derenin taşması sonucu kırmızı bir arabanın evlerine uçtuğunu söyledi.

"Erkek kardeşim, kız kardeşimi kurtarmak için yüzerek buraya geliyor"

Akmaz, duvarların patlamasıyla tüm suyun eve girdiğini belirterek, "Kız kardeşim kendini zor atıyor dışarı. Üzerine gardırop devrildi, kafasına darbe aldı. Ağaçtan nasıl tırmandığı bile mucize. Ağaç dümdüz. Çatıya çıkıyor, sağ olsun komşumuz da elini uzatıp alıyor. Erkek kardeşim de suların içinde yüzerek buraya geliyor. Kız kardeşimi kurtarmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Kız kardeşinin bütün vücudunun yara içerisinde olduğunu anlatan Akmaz, "Ayaklarında, ellerinde kesikler vardı. O an onların yukarıda iyi olduklarını gördükten sonra kedilerim aklıma geldi. Casper ve Lizzy'i aramaya geldim. Çok şükür şu an Casper'i buldum. Lizzy'i bulmak hedefim. Kız kardeşimin de beslediği kediyi buldum. Önceliğim bunlar, ev yıkılsa da umurumda değil" dedi.

Akmaz, kız kardeşinin tedavisinin yapıldığını, su yuttuğu için enfeksiyon riskinin bulunduğunu ifade etti.

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