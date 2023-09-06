İstanbul'da selden etkilenen hanelere 15 bin lira yardım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul'daki sele ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasar tespit çalışmalarının İstanbul Valiliği koordinasyonunda kaymakamlar tarafından yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, selden etkilenenlere yardım yapılacağını duyurdu:

"İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD’dan 10 bin lira, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 5 bin lira olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."