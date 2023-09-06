Kırklareli'de 12 kişinin sele kapıldığı bungalov evler kaçak çıktı

İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Sağanak bir yağış bir anda Meteorolojimizin verdiği rakamlara göre metrekareye 128 kilogramdan başlamak üzere daha aza inen rakamlarla yağış alındı.

Valiliğimizin koordinasyonunda tüm kamu kurum ve kuruluşları büyük bir iş birlği, büyük bir gayretle selden etkilenen evler haneler bunların tahliyesi için gayret içine girildi. Öncelikle büyük geçmiş olsun diyorum. Biri yabancı uyruklu ve bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralılarımız var. 31 yaralımız var, sadece 8 tanesi tedavi süreçleri devam ediyor. Hayati tehlikeleri bulunmuyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul'daki son duruma dair açıklama yapıyor.

https://t.co/FmJWMNjaWl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2023

"İstanbul'da selden etkilenen hanelere 15 bin lira yardım yapılacak"

Esnaflarımızı, hane sahiplerini ziyaret ediyoruz. İlk etapta hem hane sahiplerine hem de iş yerlerine acil yardım ödemesi 15 bin lira verilecek. Bu bununla kalmıyor zarar tespitlerini yapıyoruz. Bunlar ortaya çıktıktan sonra bunlarla ilgili süratle çalışmamızı bitirip nasıl bir destek ödemesi yapacağımızı duyuracağız

Eyüp'te bir ahırda bir medyada da yansıdı 5 hayvanın telef olduğu ile ilgili bir rapor var. Bunun yanında İl Tarım Müdürlüğü'müz ekipleri yine tarımsal alanlarla ilgili, hayvanlarla ilgili, seralarla ilgili zarar tespitleri ile ilgili çalışmalarını yapıyor. O çalışmalar bittiği zaman da hemşehrilerimize duyuracağız. Onlarla ilgili de Tarım Bakanlığımızın nasıl bir destek ödemesi yapacağını ilan edeceğiz.

[İstanbul’u sel vurdu]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tüm kamu kurum ve kuruluşları büyük bir çaba içerisinde. 31 yaralımız var. 8 tanesinin tedavi süreçleri devam ediyor. pic.twitter.com/0gsGcG7uvP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 6, 2023

"Kırkklareli'deki bungalovların ruhsatsız hatta mühürlü olduğunu duyduk"

Şunu söylemek istiyorum, Kırklareli biliyorsunuz sabahleyin Bakan yardımcımız ile orada görüştüm. AFAD Başkanımız olay olduğu andan itibaren oradaydı. İğneada çok lokal bir yerde kısa zaman içerisinde dün sabah saat 06.00 ile 08.00 arasında 2 saat içerisinde çok güçlü bir yağmur alındı orada. Maalesef ruhsatsız hatta mühürlü olduğunu duyduk şu anda savcılık da çalışmasını başlattı. Bungalovlarda kalan misafirler sele kapılıyor. Bu sabah bir kayıp aranan cenazeye ulaşıldı maalesef. 3 kayıp var şu anda onları arama ile ilgili 700'ün üzerinde görevli var. İnşallah onları da en kısa zamanda bulmak istiyoruz. Başsağlığı diliyoruz üzüntümüz çok büyük.