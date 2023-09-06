Hava filosu orman yangınlarına müdahaleyi kolaylaştırdı

Türkiye'deki orman varlığının yüzde 5'ine sahip Antalya'da, milli servet ormanların korunması için bu yıl da yoğun çalışmalar yürütülüyor.

Sezon öncesi hava filosu genişletilen Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne 6 uçak, 10 helikopter ve 1 İHA tahsis edildi. Helikopterlere su kaynağı sağlamak amacıyla orman içlerindeki yangın havuzları her 5 kilometrede bir olacak şekilde sayısı 288'e çıkartıldı.

Kara araçları da 143 noktada her yangına yaklaşık 15 dakika içerisinde müdahale edecek şekilde konuşlandırıldı.

Yangınların erken tespiti, uzaktan izlenmesi ve etkili kararların alınabilmesi için 35 kamera yerleştirildi. Orman yangını açısından risk oluşturan, hava sıcaklığının yüksek, nem oranının düşük olduğu bir sezon geçiren bölgede, 109 yangın çıktı ve 556,21 hektar alan yandı.

"500 hektarda kalmak yangına etkin ve zamanında müdahaleyi gösteriyor"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ndeki çalışmaları yerinde inceleyerek, açıklamada bulundu.

Antalya'nın Türkiye'nin en fazla orman varlığına sahip kentlerinden biri olduğunu hatırlatan Şahin, bu durumun da kenti yangınlar açısından en riskli illerden biri haline getirdiğini söyledi.

Son 2 yıldır çok güçlü bir ekiple çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Yangın sayısında 100'lü rakamlara inebildik ve zarar gören alanı da bu yıl 500 hektar civarında tutabildik. Bu çok büyük bir başarı. 2021'deki Manavgat yangınında 60 bin hektar alanın yandığını düşünürseniz, bu yıl 500 hektarda kalmak yangına çok etkin ve zamanında müdahale yapıldığını gösteriyor."

Başarılı bir sezon geçiren orman teşkilatını tebrik eden Şahin, emniyet, jandarma, sahil güvenlik komutanlığı ekiplerinin de orman neferi gibi çalıştıklarını dile getirdi.

Etkin müdahalede özellikle hava araçlarının büyük rol oynadığını aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küçük orman yangını yok, zamanında müdahale edilen, küçük tutulmuş yangın var. Eğer müdahaleyi etkin şekilde yapmazsanız orman yangınlarının hepsi büyür. O yüzden etkin bir şekilde mücadele ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza, Tarım ve Orman Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Antalya'da 10 helikopterimiz, 6 uçağımız var, bir kısmı bize ait, bir kısmı kiralık. 100'ün üzerinde arazözümüz var. Çok sayıda iş makinesi var, uygun yerlerde konuşlandırıldı ve her an müdahaleye hazır. Ayrıca gökyüzünde İHA'mız var. 40'ın üzerinde yangın kulemizde ormanlarımızı gözetliyoruz. Orman yangınlarında erken müdahale çok önemli, bu hususta gerçekten iyi bir noktaya geldik. Yangınların yüzde 87'si 10 hektara ulaşmadan söndürüldü. Bu büyük bir başarı."

Manavgat'ta dikilen fidanlar büyüyor

Şahin, yanan alanlarda da zaman kaybedilmeden temizleme ve yeşillendirme çalışmaları başlatıldığına dikkati çekti.

Yanan orman alanlarının amaçlarının dışında kullanılamayacağını vurgulayan Şahin, "Manavgat'ta yanan 60 bin hektar alan teşkilatımız tarafından hızla ağaçlandırıldı. Oradaki siyah görüntü ortadan kalktı, fidanlarımız hızla büyüyor, orada şu anda yeşil bir görüntüye ulaşıldı. İnşallah bir kaç yıl içerisinde tekrar o zümrüt yeşili ormanlara kavuşacağız." diye konuştu.