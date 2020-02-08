Çığın düştüğü bölgede çalışmalar yeniden başlayacak
Van'da çığ felaketinin yaşandığı bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına, hava şartlarının düzelmesinin ardından yeniden başlanacak.
İçişleri Bakanlığı, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ olaylarını araştırmak için 3 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van - Bahçesaray karayolu Karabet geçidi mevkiinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde yaşanan 2 çığ hadisesini bütün yönleriyle araştırmak, soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığınca 3 Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği bildirildi.
Çalışmalara ara verildi
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, çığ bölgesinde çalışma yürüten teknik ekiplerin olumsuz hava koşulları dolayısıyla bölgeden ayrıldığı bildirildi.
Ekipler havanın düzelmesini bekliyor
Açıklamada, hava şartlarının düzelmesinin ardından bölgeye gidecek ekiplerce, inceleme sonucu uygun görülmesi durumunda arama çalışmalarına yeniden başlanacağı belirtildi.
Ekipler, bölgeye en yakın jandarma karakolunda bekletiliyor.
Dün sabah saatlerinde Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede çığ altındaki bir itfaiye erini arama çalışmalarına yeniden başlanmıştı.