Doğu ve İç Anadolu bölgelerinde kar ve tipi etkili oldu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. Sürücüler, Ağrı ile Van arasındaki Tendürek Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Ağır tonajlı araçlar rampayı çıkamadı, sürücüler yolda kaldı.

Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı tırların geçişine izin verilmedi.

Kar yağışı ve buzlanmadan Konya-Ankara ve Konya-Afyonkarahisar kara yolları çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

Aksaray'da trafik kazaları meydana geldi. Bir kamyonet refüje devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Van'da Kurubaş ve Güzeldere geçitleri ile Çatak karayolu kar, tipi ve olası çığ tehlikesine karşı kapatıldı.

Kar ve tipi Tokat'ta da trafik kazalarına neden oldu. Kızıliniş mevkiinde kontrolden çıkan tır devrildi. Yaralılara ilk müdahale bölgedeki TRT Haber ekibinden geldi.



Erzurum Güzelyayla geçidinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Kars'ta 27 köy yolu kapandı. Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı. Ekipler, yolları açmak için gece boyu çalıştı.

Denizli-Antalya karayolunda tipi ve sis ulaşımda aksamalara neden oldu. Sürücüler yolda ilerlemekte zorlandı.

Sivas- Erzincan kara yolunda bir çekici yolda kalınca trafik akışı durdu.

Araçlar uzun kuyruk oluşturdu. Kısa sürede açılan yolda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sivas Kent merkezi de beyaz örtü ile kaplandı.