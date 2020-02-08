Obüs ve tank yüklü askeri araçlar Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçerek Suriye sınırına doğru yol aldı. 200 askeri aracın yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri altında ilerledi.

Hatay'dan geçen konvoy Reyhanlı'daki Oğulpınar sınır karakoluna sevk edildi. Konvoy, sınır birliklerine katılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında Suriye sınırına doğru hareket etti.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen kirpi tipi zırhlı personel taşıyıcılar ve komandolar ile mühimmat yüklü araçlar Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri konvoy sınır bölgelerindeki karakollara sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan sevkıyat gece boyunca sürdü. Çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıları ile tanklar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden İdlib'e yönlendirildi.