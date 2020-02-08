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Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.
Aksaray istikametinde seyreden ismi öğrenilemeyen sürücüsünün idaresindeki otomobil, Unkapanı Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil savrularak takla attı. Sürücüyle birlikte 4 yolcunun da bulunduğu araçtaki 3 kişi yaralandı, diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye götürdü.
Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.
Etiketler: Beyoğlu otomobil Aksaray unkapanı köprüsüSon Güncelleme: 8 Şubat 2020 Cumartesi 04:24
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