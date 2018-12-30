Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin Karanlıkdere bölgesinde kayak merkezine gelen kayak severleri taşıyan telesiyej henüz belirlenemeyen nedenle arızalandı.

Bu nedenle telesiyejde mahsur kalanların kurtarılması için bölgeye jandarma ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan jandarma arama kurtarma timi ve kayak merkezi çalışanları telesiyejde mahsur kalanları tahliye etmeye başladı.

Kars AFAD Müdürü Aygan: Mahsur kalan yaklaşık 80 kişi kurtarıldı

Kars AFAD Müdürü Oktay Aygan, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki telesiyej hattında mahsur kalan yaklaşık 70-80 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Kars Valisi Öksüz: Sağlık problemi olan yok

Kars Valisi Türker Öksüz de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Kısa süreli mekanik arıza oldu. Arıza giderildi. Şu anda hiçbir problem yok, sağlık problemi olan yok."

Öte yandan jandarma ve diğer personelin telesiyejde mahsur kalanları tahliye işlemi sürüyor.

Kaynak: AA