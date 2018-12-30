Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, bir sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı 350 olarak belirledi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısını arttırmasıyla seçim bütçesinde tasarruf sağlanacak. Eskiden bir sandıkta 330 seçmen oy kullanırken şimdi bu sayı 350 olacak. Böylece 15 milyon liranın üzerinde tasarruf edilecek.

Yüksek Seçim Kurulu, seçmenlerin en az 2 seçim türünde bir sandık kullanacağı, koyulacak sandık alanlarının yetersizliği ve tasarruf ilkelerini göz önünde bulundurdu.

Kurul, sandık sayısı azaltan ama sandık başına oy kullanan seçmen sayısını artırmaya yönelik bir karar aldı.

Buna göre, artık 330 seçmenin oy kullandığı sandıkta 350 seçmen oy kullanacak.

Önceden sandık bölgesinde oy kullanacak seçmen sayısı köylerde 400, diğer yerlerde ise 330 olarak belirleniyordu.

Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısının 20 kişi daha artması ile 10-12 bin sandıktan tasarruf edilecek.

1 seçim sandığının maliyeti; yapımı, nakliyesi ve görevlilere ödenecek ücretle birlikte bin 500-2 bin lira civarında. Böylece 10-12 bin sandıktan 15 milyon liranın üzerinde tasarruf sağlanacak.

Kaynak: TRT Haber