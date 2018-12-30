Dereli Devlet Hastanesi morgundan alınan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Salih Dinç'in naaşı, askeri manga ile Dereli Belediyesi önündeki tören alanına getirildi.

Bu sırada gözyaşı döken şehidin babası Emrullah ve annesi Zühre Dinç'i, askeri personel ile yakınları teselli etti.

Şehit Dinç'in naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Tepeküknarlı köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Dinç'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilleri Cemal Öztürk, Sabri Öztürk ve Kadir Aydın, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Yakın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA