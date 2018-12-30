İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'da yeni yılın huzur ve güven içinde karşılanabilmesi için güvenlik güçleri, sağlık camiası ve yerel yönetimlerle birlikte tüm önlemlerin alındığını vurguladı.

Yerlikaya, "Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polisimiz, 4 bin jandarmamız, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekiplerimiz, bini aşkın zabıta, itfaiye, 112 ambulans ve bütün hastanelerimizdeki acil servis görevlilerimizle Valiliğimiz Komuta Kontrol Merkezi koordinasyonuyla hizmetinizdeyiz." dedi.

Sağlık, huzur ve afiyet dolu bir yıl temennisinde bulunan Vali Ali Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Acil hallerde 155 Polis, 156 Jandarma, 158 Sahil Güvenlik, 112 Acil Çağrı Merkezi, 110 İtfaiye, 153 Zabıta, 186 Elektrik arıza ve 0507 257 76 15 numaralı Valiliğimiz Komuta Kontrol Merkezi ihbar müracaat hattımıza her an ulaşabilirsiniz."

Başkentte yılbaşı nedeniyle güvenlik tedbirleri alındı

Ankara'da yılbaşı tedbirleri çerçevesinde il genelinde yaklaşık 15 bin polis görev alacak.

İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girebilmesi için tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda başta 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı olmak üzere vatandaşların kutlamalara yoğun olarak katılacağı noktalarda resmi ve sivil görevliler önlem alacak.

Taciz ve yankesicilik olaylarına karşı görevlendirilen güven timleri de temizlik görevlisi, simitçi ve boyacı gibi davranarak yaşanabilecek olaylara anında müdahale edecek.

Ayrıca, kritik noktalarda olaylara müdahale için özel harekat, terörle mücadele, istihbarat, bomba imha ve çevik kuvvet şubesine bağlı ekipler de hazır bulunacak.

Kutlamalar sırasında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de sorumluluk bölgelerinde önlem alacak.

Kaynak: AA