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Türkiye
AA 04.07.2025 16:01

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü

Antalya'da, Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda CHP'li Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
[Fotograf: DHA]

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü çalışma kapsamında şüphelilere yönelik 4 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışma kapsamında, Belediye Başkanı Kara’nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği, rüşvet alınmadan ruhsat verilmediği öne sürüldü. Ayrıca Manavgat Belediyesi, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden kurulan paravan şirketler aracılığıyla hizmet veya mal alımı yapıldığı, sahte faturalarla haksız menfaat sağlandığı ve şüphelilerin bu yolla yaklaşık 800 milyon lirayı üzerlerine geçirdiği iddia edildi.

Belediyeye düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ile belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Polisin belediyedeki araması devam ediyor.

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