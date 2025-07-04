Parçalı Bulutlu 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.07.2025 15:46

Çatalca'da otomobil bariyere çarptı, 1 asker hayatını kaybetti

Çatalca'da otomobilin bariyere çarpması sonucu jandarma astsubay hayatını kaybetti, 2 uzman çavuş yaralandı.

Çatalca'da otomobil bariyere çarptı, 1 asker hayatını kaybetti

Çatalca mevkisinde seyreden otomobil, Büyükçekmece yol ayrımında bariyere çarparak savruldu.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobildeki Emirhan Altın'ın (24) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan S.S. ve İ.B. ise ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kazada ölen Altın'ın astsubay, İ.B. ve S.S'nin de Çatalca'da jandarma uzman çavuş oldukları öğrenildi.

Altın'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobilin kaldırılması ve temizleme çalışmalarının ardından açıldı.

ETİKETLER
İstanbul Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Babaannesinden öğrendiği ot süpürgesi geleneğini yaşatıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
ASELSAN, tehditleri YILDIRIM’la çarpıyor
17:03
Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST Sosyal" platformunun yayına girdiğini duyurdu
16:42
Fethiye'de çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
16:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan orman yangınında şehit olan işçinin ailesine başsağlığı mesajı
17:02
CHP'li Manavgat Belediyesi'nde rüşvete suçüstü
16:00
DUS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 17. Zirvesi
FOTO FOKUS
Rize ve Erzurum, Tunceli ve Trabzon'un yüksek kesimlerine temmuz karı
Rize ve Erzurum, Tunceli ve Trabzon'un yüksek kesimlerine temmuz karı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ