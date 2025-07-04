Başıboş köpeğe çarpmamak için elektrik direğine çarptı: Kopan teller yangın çıkardı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kamyonet sürücüsü D.A., önüne çıkan başıboş köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yol kenarındaki elektrik direğine çarpan kamyonet birkaç metre ilerde dururken, çarpmanın şiddetiyle elektrik direği devrildi.

Cadde üzerine devrilen elektrik direğinden kopan tellerin nedeniyle de yolun hemen kenarında bulunan otluk alanda yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İkametlere yakın arazide çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, yanan alanda bulunan mermer atölyesine ait malzemelerde maddi hasar meydana geldi.