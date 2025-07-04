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Türkiye
AA-TRT Haber 04.07.2025 15:44

Süper Lig'de fikstür belli oldu: İşte derbi tarihleri

Süper Lig'de yeni sezon fikstür çekimi gerçekleştirildi ve derbi haftaları belli oldu.

Süper Lig'de fikstür belli oldu: İşte derbi tarihleri

Fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplam 18 takımın 34 hafta mücadele edeceği ligde yeni sezon, 8-9-10-11 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 19-20-21-22 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarla sona erecek. İkinci devrenin 16-17-18-19 Ocak 2026 tarihlerinde oynanacak müsabakalarla başlayacağı ligde sezon, 17 Mayıs 2026'da sona erecek.

Fikstür çekiminde açıklamada bulunan TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, rekabet düzeyini artırmak için ligin bu sezon 18 takımla oynanacağını hatırlatarak, "Bu düzenlemenin sahaya olumlu yansıyacağına inanıyorum. 2025-2026 sezonunun yine seyir zevki yüksek, üst düzey rekabet içerisinde ve heyecanlı bir yarışa sahne olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

İşte oynanacak derbilerin tarihleri:

5. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor, 8. hafta: Galatasaray-Beşiktaş, 11. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe, 11. hafta: Galatasaray-Trabzonspor, 14. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray, 16. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

Süper Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta maçlarıyla açılacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçlarının programı şöyle:

ikas Eyüpspor-Konyaspor, Antalyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Kocaelispor, Samsunspor-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir, Gaziantep FK-Galatasaray, Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe, Kayserispor-Beşiktaş.

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