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CHP'den Almanya'daki ırkçı saldırıya kınama
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, Almanya'da 5'i Türk 9 kişinin hayatını kaybettiği ırkçı saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyledi.
Almanya bir kez daha ırkçı saldırıya sahne oldu. Aralarında Türklerin de olduğu 5'i Türk 9 kişi öldürüldü, 5 kişi yaralandı.
Türkleri de hedef alan ve 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı saldırı Ankara'nın gündeminde.
Saldırıyı şiddetle kınadıklarını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "CHP olarak Türkiye’ye ve Türk kökenli vatandaşlara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Yabancı düşmanlığı ve saldırıların tasvip edilmesi mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
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