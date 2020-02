Terörle mücadelede yeni konsept etkisini gösterdi. Bu konsept terör örgütü tarafından kandırılan teröristlerin aileleri polis ve jandarmayla temas kurarak, çocuklarının teslim olması için ikna edilmesini sağlıyor.

Teslim olanların sayısı her geçen gün artarken, 2 ayda 39 terör örgütü üyesinin örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu öğrenildi. İkna çalışmalarında 2017 yılından bugüne kadar toplamda 612 terörist teslim oldu.

2017 yılında 135, 2018 yılında 165, 2019 yılında 273, 2020 yılının ilk 2 ayında 39 terörist ikna çalışmalarıyla teslim oldu.

"Kimse gençliğini örgüte vermesin"

Ailelerinin desteğiyle, ikna edilerek dün teslim olan 2 teröristten H.K.’nın 20 yıl, Ç.O.'nun ise 16 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi.

Örgütte uzun süre kalan teröristlerin de teslim olanlar arasında yer alması, terör örgütünün propagandalarının etkisini kaybettiğini ortaya koydu. 20 yıl önce terör örgütüne katılan H.K. Jandarmanın ikna çalışması ve MİT’in destek verdiği operasyonla Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına teslim oldu.

H.K. yurt dışından örgüte katıldığını söyleyerek, “Teslim olmak en doğrusuydu, kimse gençliğini örgüte vermesin" dedi.

Van İstihbarat ve TEM şube müdürlüklerince yapılan ikna çalışma sonucu, 2004 yılında örgüte katılan Ç.O., Şırnak Silopi Habur Kara Hudut Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristlerin teslim olmasında ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıkladığı, dağlara atılan, teröristlerin annelerin mektupları ve teslim olma çağrılarını içeren broşürlerinin de etkili olduğu belirtildi.

"Örgütün baskı ve tehditleri de etkisiz kalıyor"

Ayrıca yeni konseptteki çalışmalar, "Diyarbakır Anneleri"nin mücadelesine de katkı sağladı.

3 Eylül 2019 tarihinden bugüne Diyarbakır HDP İl binası önünde, çocuklarının fotoğrafları ile oturma eylemi yapan annelerin çağrıları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan 8 terör örgütü üyesi aileleriyle buluşturuldu. Teslim olan terörist sayısındaki artış, örgütün baskı ve tehditlerinin de etkisiz kaldığını gösterdi.

"Çocukluğum, gençliğim gitti"

14 yaşında kandırılarak, Irak'ın kuzeyinde, terör örgütüne katılan bir genç, 4,5 yıl sonra teröristlerden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Genç, "Ailemi dinlemedim, çocukluğum, gençliğim gitti" dedi.

Aileleriyle konuşmaya, görüşmeye izin vermediklerini anlatan genç, "Ailemi görmeye, konuşmaya izin yoktu. Ben de bunlar için burada kalacağıma ailemin yolunda ölürüm. Gelme kararı aldım, kaçtım. İki arkadaşı daha örgütledim. Biri gelemedi, diğer arkadaşımla kaçtım" sözlerini kullandı.

Gençlerin, örgüte katıldıktan sonra pişmanlık duyduklarını belirten genç, şöyle konuştu:

"Oraya gidene kadar başka bir psikoloji, orada pişmanlık. Gitmesinler, hayatlarını yakarlar. Her şey televizyondan gözüktüğü gibi değil. Bilmiyorlarsa araştırsınlar, yalan olduğunu anlarlar, gitmezler. Bir işe girip normal bir insan gibi bir hayat yaşamak istiyorum, birinin hayatını almak olmadan. Aile kurmak, dükkanım olmasını istiyorum. Döndükten sonra birçok duygu yaşıyorsun. Orada her şey yasak, sadece savaşıyorsun. Buraya geldikten sonra her şey artık özgür. Aileni görüyorsun, dolaşabiliyorsun. Gidip gezebiliyorsun. Heyecan, mutluluk, duygusallık var. En çok mutluluk özgürlük."

TEM polislerine minnettar

Teslim olan gencin babası ise yaşadığı mutluluğu "Sanki hayata yeniden gelmişim, oğlum yeniden doğmuş gibi hissediyorum" sözleriyle anlattı.

TEM polislerinin verdiği desteği ve oğluna kavuştuğu ilk anlarda kucaklaşmalarına izin verilmesini hiç unutamadığını söyleyen baba, “Bana asla bir terörist babası gibi davranmadılar" dedi. Babanın, oğluna kavuştuğu için gülümsemesi yüzünden eksilmedi.