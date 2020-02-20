İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği suçlamasıyla 9 yıl hapsi istendi. Savcılık, Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan iddianame düzenledi.

19 kadın şikayetçi oldu

27 Ocak'ta işten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadın, 31 Ocak'ta savcılığa Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, şüpheli Yeşim Meltem Şişli'nin 19 Ağustos 2019'da İBB Saraçhane binasında bölge sorumlularıyla bir toplantı gerçekleştirdiği belirtilerek, toplantıda şikayetçileri ilk defa görmesine ve haklarında hiçbir şey bilmemesine rağmen çok ağır ve rencide edici hakaretlerde bulunarak aşağıladığı iddia edilmişti.

Suçlamaları reddetti

Şikayet üzerine Yeşim Meltem Şişli hakkında savcılıkça soruşturma başlatılmıştı. Yeşim Meltem Şişli, 11 Şubat'ta savcılığa gelerek ifade vermişti. Şişli ifadesinde, "Kesinlikle sözlerimle ve davranışlarımla tahkir edici herhangi bir eylemde bulunmadım" diyerek suçlamaları reddetmişti.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şüpheli Şişli hakkında "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 9 yıl hapis istemiyle iddianame düzenledi.