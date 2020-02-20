Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri sokak satıcılarına yönelik operasyon yaptı.
Gaziantep'te, Hoşgör ve Savcılı Mahallelerinde, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda 670 personel görev aldı.
Operasyonda 36 ev, 46 işyeri ve bin 150 araç arandı. 2 bin 920 kişinin de üst araması yapıldı. Aramalarda 4 kilogram uyuşturucu ile bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 29 şüpheli emniyete götürüldü.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu narkotikSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 13:25
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