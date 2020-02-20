Gaziantep'te, Hoşgör ve Savcılı Mahallelerinde, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı uyuşturucu operasyonunda 670 personel görev aldı.

Operasyonda 36 ev, 46 işyeri ve bin 150 araç arandı. 2 bin 920 kişinin de üst araması yapıldı. Aramalarda 4 kilogram uyuşturucu ile bin 500 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 29 şüpheli emniyete götürüldü.