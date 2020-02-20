Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sokakta kızakla kaydı.

Aile üyeleri, tek katlı bir evin çatısından düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.