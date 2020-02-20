Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kar yığını altında kalmaktan son anda kurtuldular
Hakkari'de kızakla karda kayan aile, çatıdan düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Esentepe Mahallesi'nde yaşayan bir aile, sokakta kızakla kaydı.
Aile üyeleri, tek katlı bir evin çatısından düşen kar yığınının altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Etiketler: kızak kar yığını hakkari yüksekovaSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 12:17
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