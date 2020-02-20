Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Tartıştığı mesai arkadaşlarının üzerine tır sürdü
İzmir'in Torbalı ilçesinde, baş şoför olarak çalışan kişi tartıştığı arkadaşlarının üzerine tır sürdü.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., iş arkadaşlarıyla tartıştı. Daha sonra otoparktaki bir tırı çalıştırıp onların üzerine sürdü.
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Etiketler: tırla kovalama izmir torbalıSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:39
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