İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir asfalt üretim tesisinde baş şoför olarak çalışan Selahattin B., iş arkadaşlarıyla tartıştı. Daha sonra otoparktaki bir tırı çalıştırıp onların üzerine sürdü.

O anlar, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.