Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, Anadolu Ajansı
Çanakkale'de kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan bir gemide yangın çıktı. Makine dairesinde yangın çıkan gemi bir süre sürüklendikten sonra demir attı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi açıklarında Palau bayraklı Hacı Arif Kaptan (HAK) adlı arpa yüklü kuru yük gemisinin makine dairesinde yangın çıktı.
Olay nedeniyle motorları durarak sürüklenmeye başlayan 130 metrelik gemi demirletildi. Daha sonra bölgeye güvenlik amacıyla "Kurtarma-10" römorkörü gönderildi.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Yangına mürettebatın müdahale ettiği, geminin kaptanının henüz yardım talebinde bulunmadığı öğrenildi. Gemideki yangın söndürüldü.
Etiketler: makine dairesi gemi yangın çanakkale boğazıSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 11:01
Sıradaki Haber
Ceylanpınar'da kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz