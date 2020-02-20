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Ceylanpınar'da kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza
[Sığırcık kuşu / Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan 3 kişiye 30 bin lira ceza uygulandı, 41 sığırcık ele geçirildi.
Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal mahallerde yaptığı kontrollerde 3 kişinin kaçak avlandığını belirledi.
Şüphelilerin eşyalarını kontrol eden ekipler, 41 sığırcık ele geçirdi.
Ekipler, muhafaza altına aldıkları kuşları Doğa Koruma Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim etti.
Kaçak avlanan 3 kişiye ise toplam 30 bin lira ceza kesildi.
Etiketler: sığırcık şanlıurfa ceylanpınar para cezası Kaçak avcılıkSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:28
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