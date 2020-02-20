Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da metro seferlerinde aksama
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da metro seferlerinde teknik arıza nedeniyle gecikmeler yaşandı.
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattındaki teknik arıza nedeniyle, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferlerde gecikme yaşandı.
Yaklaşık 1 saat süren aksama nedeniyle bazı duraklarda yoğunluk oluştu. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Etiketler: istanbul metro seferleriSon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 09:45
Sıradaki Haber
Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta Koronavirüs değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz