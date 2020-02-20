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Bakan Koca: Rize'de gözlem altında tutulan hasta Koronavirüs değil
[Sağlık Bakanı Fahrettin Koca / Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın, Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğunun belirlendiğini açıkladı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi'nde gözlem altında tutulan hastanın testlerinin tamamlandığını belirtti.
Koronavirüs şüphesiyle Rize Devlet Hastanesi’nde gözlem altında tutulan hastanın testleri tamamlandı. Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın Koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 20, 2020
Koca, "Ankara Ulusal Viroloji Laboratuvarımızda incelenen numunelerde hastanın koronavirüs değil mevsimsel grip olduğu anlaşıldı. Hastamız bugün taburcu edilecek" bilgisini verdi.
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