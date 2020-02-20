Haber Giriş: Kaynak: AA
Hakkari-Çukurca kara yoluna düşen çığ temizlendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çığ düşmesi sonucu kapanan Hakkari-Çukurca kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla açıldı.
Bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle Hakkari-Çukurca kara yolunun Kunebız Tüneli yakınına çığ düştü.
Bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yolu açtı.
Araçlarıyla bekleyen vatandaşlar çığın temizlenmesiyle Çukurca'ya hareket etti.
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