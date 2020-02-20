Sivas’ta, kar yağışı sonrası ev ve iş yerlerinin çatılarında yarım metreyi bulan kar kütleleri oluştu.

Hava sıcaklığının artmasıyla çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları tehlike oluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

Çarşıbaşı Mahallesi'nde bulunan sebze ve meyve halinde esnaf, çatı uçlarından sarkan kar sarkıtlarını temizlemek istedi. Esnafın temizlik yaptığı sırada büyük bir kat kültesinin dökülmesi korku dolu anlar yaşattı.

Bir kişi kür kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.