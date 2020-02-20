Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, TRT Haber'de Almanya'daki ırkçı terör hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi yaşanan ırkçı saldırıyla ilgili @trthaber'e açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/NX1BeNMl1f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 20, 2020

Aydın, Almanya’daki aşırı sağcı terör saldırısında 5 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

"Örtbas edilmemesi büyük önem taşıyor"

Aşırı sağın son yıllarda sadece Almanya'da değil, Avrupa'nın diğer ülkelerinde de giderek güçlendiğini belirten Aydın, şunları söyledi:

"Geldiğimiz aşamada bu olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, geçiştirilmemesi, örtbas edilmemesi büyük önem taşıyor. Hem bizim hem buradaki toplumumuzun temel beklentisi budur.

Burada Alman makamlarının bu olayın tüm derinlikleriyle araştırılıp ortaya çıkarılması konusunda büyük sorumluluğu var. Biz bunu yakından takip edeceğiz."

"Saldırıda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

Geçtiğimiz cuma günü camilere saldırılar planlayan 12 kişilik terör hücresinin ortaya çıkarıldığını hatırlatan Aydın, şu sözlerle birlik beraberlik çağrısı yaptı:

"Bugün Almanya'da Türklere, Müslümanlara ve yabancılara karşı giderek artan ve yer yer şiddeti de içeren ayrımcılık, düşmanlık olayları var. Biz Alman toplumunun büyük çoğunluğunun bu olaylardan büyük rahatsızlık duyduğunu biliyoruz.

Ancak bizlerle, yabancılarla daha fazla dayanışma içerisinde olmaları, özellikle bugünlerde büyük önem taşıyor. Bunu da umuyoruz. Saldırıda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorm. 9 ağır yaralı var, onlara acil şifalar diliyorum."

"Gencecik insanların bu şekilde katledilmesini lanetliyoruz"

Kurbanlardan birinin 37 yaşında Ağrılı Gökhan Gültekin olduğunu ve nişan hazırlıkları yaptığını söyleyen Büyükelçi Aydın, şöyle konuştu:

"Gökhan Gültekin, kurbanlardan 37 yaşında Ağrılı bir vatandaşımız dün gece katledildi. Babası Behçet amca ile görüştük. Nişan hazırlıkları yapıyormuş, gencecik insanların bu şekilde katledilmesini lanetliyoruz, kınıyoruz."

"Artık sözün bittiği noktadayız"

Aydın, gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Artık sözün bittiği noktadayız. Gerekli tedbirlerin en güçlü, en sert şekilde alınması Almanya'nın da geleceği ve güvenliği için de önemlidir diye düşünüyorum.

Kurumsal ırkçılık diye bir fenomen var Almanya'da, bunun önlenmesi lazım. Hiçbir şekilde hoşgörü gösterilmemesi lazım. Bunları bekliyoruz."