TBMM Başkanı Mustafa Mustafa Şentop, "Almanya'da ırkçı yapılanmaların ve eylemlerin geliştiğini endişeyle takip ediyoruz. Almanya'nın ırkçı, Nazi kökenli terör eylemlerine karşı gerekli tedbirleri alması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Hanau kentinde dün akşam saatlerinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan ve annesi ise evlerinde ölü bulundu.

Bild gazetesi: Saldırgan aşırı sağcı

Bu arada, Alman Bild gazetesi, saldırganın aşırı sağcı Tobias R. olduğunu yazdı.

Alman Tobias R'nin saldırıyı aşırı sağcı motifle gerçekleştirdiğini iddia eden gazete, saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi sahibi olduğunu ve ardında bir mektup ile video bıraktığını yazdı.