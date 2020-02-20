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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Almanya'dan gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'daki ırkçı terör saldırısıyla ilgili, "Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'daki ırkçı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan Oktay, ırkçılığın ve terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Almanya’da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Irkçılık ve terör tüm insanlığın ortak problemidir.
Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.— Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2020
Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."
Etiketler: son dakika fuat oktaySon Güncelleme: 20 Şubat 2020 Perşembe 13:23
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