Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Almanya'daki ırkçı terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Twitter'dan açıklama yapan Oktay, ırkçılığın ve terörün tüm insanlığın ortak problemi olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Almanya’da gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Irkçılık ve terör tüm insanlığın ortak problemidir.

Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. — Fuat Oktay (@fuatoktay) February 20, 2020

Olayın aydınlatılması için Alman muhataplarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."