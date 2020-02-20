İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Almanya'daki ırkçı terör saldırısını kınadı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum" dedi.

#Hanau'da gerçekleştirilen saldırılar, Avrupa’da yükselen ırkçılığın, İslam karşıtlığının ve aşırı sağ eğilimlerinin hangi boyutlara geldiğini tekrar gözler önüne sermiştir. Saldırıyı lanetliyor; hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) February 20, 2020

İlteşim Başkanı Altun, soruşturmanın titizlikle yürütülüp ırkçı saldırının bir an önce aydınlatılması gerektiğinin altını çizerek şu değerlendirmeleri yaptı:

"Avrupa’da maalesef sıklıkla karşılaştığımız ırkçılık temelli bu şiddet sarmalının son bulmasını temenni ediyor, Hanau saldırısına dair soruşturmanın titizlikle gerçekleştirilmesini ve saldırının tüm faillerinin yakalanarak en sert şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz."