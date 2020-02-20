Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki ırkçı terörle ilgili açıklama yaptı.

"Bunlara münferit saldırı gözüyle bakmak mümkün değildir"

Saldırının ırkçılığın ve İslam düşmanlığının yeni ve vahim bir tezahürü olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu alçak saldırıda başta vatandaşlarımız olmak üzere hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bunlara münferit saldırı gözüyle bakmak mümkün değildir. Avrupa’da giderek artan yabancı düşmanlığıyla mücadelede gösterilen duyarsızlık bu tür saldırılara her geçen gün bir yenisinin eklenmesine sebep olmaktadır."

"Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir"

"Artık bu saldırılara dur deme zamanı gelmiştir" denilen açıklamada şöyle denildi:

"Aksi takdirde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı çok daha vahim boyutlara ulaşabilecek ve tehlikeli yerlere gidebilecektir.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığıyla etkin mücadelenin yolu her şeyden önce bu cesaretlendirici yaklaşımdan uzak durmaktan ve buna karşı etkin tedbirler almaktan geçmektedir."

"Artık tüm Avrupa ülkelerinin tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir"

Bakanlığın açıklamasında birlik ve beraberlik çağrısı yapılarak şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Artık tüm Avrupa ülkelerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı birleşmesinin ve tek sesle konuşmasının zamanı gelmiştir. Irkçılığın her türüyle mücadelede ikili ve uluslararası alanda gerekli işbirliğini göstermekte kararlıyız ve bu doğrultudaki samimi çabalarımızı sürdüreceğiz."