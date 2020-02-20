Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
Asfalt dökme aracı 2 otomobili ezdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait asfalt dökme aracı Gaziosmanpaşa'da park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi.
Gaziosmanpaşa'da Eyüp Yolu Caddesi üzerinde seyir halindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait asfalt döküm kamyonu, belirlenemeyen nedenle yokuştan kaymaya başladı.
Kontrolden çıkan kamyon, park halindeki 2 aracın üzerine devrildi. Kamyonun devrilmesiyle asfalt da araçların üzerine döküldü.
[Fotoğraf: AA]
Kazada kamyon sürücüsü hafif yaralanırken, araçlar kullanılamaz hale geldi.
Ayrıca, kaza sebebiyle caddedeki trafik de aksadı.
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