CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenaze töreni sonrasında uğradığı saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında, şüpheliler hakkında şikayette bulundu.
Kılıçdaroğlu şikayet dilekçesini avukatı Celal Çelik aracılığıyla başsavcılığa iletti.
Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı kameralar tarafından görüntülenen şüpheli Osman S.'nin de gözaltı süresi uzatıldı.
Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: AA