Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Gebze, Darıca, Başiskele, Körfez ve Derince ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Suriye uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, çok sayıda dijital materyale el konuldu. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA