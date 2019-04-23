Sri Lanka’da, Pazar günkü Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında 310 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda, Sri Lanka’nın yanı sıra, aralarında Hindistan, İngiltere, ABD, Danimarka, İspanya, Avustralya, Çin ve Türkiye’nin de bulunduğu 12 ülke, bombalı terör saldırısında vatandaşlarını kaybetti.

Saldırılarda yaşamını yitiren Türk vatandaşı mühendisler Serkan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş’un cenazeleri Türkiye’ye getirildi.

40'a yakın şüpheli gözaltına alındı

Saldırıların ardından yapılan operasyonların devam ettiğini aktaran Polis Medya Sözcüsü Ruwan Gunasekara, şu ana kadar 40'a yakın şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gunasekara, gözaltına alınan kişilerin tamamının Sri Lankalı olduğunu belirtti.

Kaynak: TRT Haber / AA