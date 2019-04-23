Kuzey Kore medyası, Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir zirve düzenleyeceğini duyurdu.

Rusya'nın Kommersant gazetesi ise görüşme haberini doğrulayarak, zirvenin 25 Nisan'da Rus Uzak Doğusu'nun en büyük kenti olan Vladivostok'ta gerçekleşeceğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Peskov ise kesin bir yer ve tarih vermese de ay sonunda bir görüşmenin gerçekleşeceğini söyledi.

Kim ve Putin'in ilk kez bir araya geleceği bu zirvenin, Trump ile Kim arasında başarısızlıkla sonuçlanan zirveden kısa bir süre sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

İki ülke arasında gerçekleşen son liderler zirvesi 2011'de Sibirya'da Dimitri Medvedev ve Kim Jong Il arasında gerçekleşmişti.

Kaynak: Reuters