Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan tarihi Notre Dame Katedrali'ndeki yenileme çalışmaları esnasında çıkan yangında 93 metre yüksekliğindeki kulelerden biri ve yapının çatısı tamamen çöktü.

Katedralin onarımı için çok kısa bir sürede 1 milyar euro toplanmasına tepki gösteren yaklaşık 50 aktivist, "24 saatte 1 milyar", Notre Dame içim 1 milyar, evsizler için sıfır" yazılı pankartlarla protesto gösterisi düzenledi.

Aktivistler geçtiğimiz hafta katedral için 200 milyon euro vaadinde bulunan Fransız iş insanı Bernard Arnault, bir başka milyarder olan Francois Pinault ve Artemis şirketleri aleyhinde de slogan attı.

Paris'te 3 bin 600'den fazla kişi sokaklarda yaşıyor

Paris Belediyesi geçtiğimiz şubat ayında şehrin sokaklarında ve metro istasyonlarında yapılan "evsizlerin tespiti" taramasına dair rakamlar paylaşılmıştı.

Paris'te ikinci kez gerçekleştirilen taramada, 2 bin 232 kişinin sokaklarda, 751 kişinin tren garları, metro istasyonları ve araç parkları ve hastanelerin acilleri gibi kapalı kamu mekanlarında ve 639 kişinin orman ve bahçelerde yaşadığı belirlenmişti.

18 evsiz hayatını kaybetti

Geçen yıl sokaklarda yaşayan 18 evsiz, çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2017'nin yazında yaptığı açıklamada, "2017 sonuna kadar sokakta yaşayan kimsenin kalmayacağı" sözünü vermişti.

Kaynak: TRT Haber, AP