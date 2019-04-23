Geçtiğimiz gün dünya siyaset tarihine geçen ilginç olaylardan biri yaşandı.

Daha önce hiçbir siyasi deneyimi bulunmayan Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da ikinci turu yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, rakibi mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko'yu ezici bir çoğunlukla yendi.

41 yaşındaki komedyen, ülkede ciddi bir izleyici kitlesi bulunan Servant of the People (Halkın hizmetkarı) adlı komedi dizisinde devlet başkanlığını kazanan bir tarih öğretmenini canlandırıyordu.

Şimdi ise o koltuğa gerçekten oturmak için gün sayıyor.

Vladimir Zelenskiy, daha önce farklı alanlarda şöhrete kavuşmuş sonra da politikaya atılarak seçim zaferi elde etmiş ilk isim değil.

İşte farklı alanlarda şöhret kazanıp, siyaset arenasında zafer elde eden ünlü isimler...

ABD

Donald Trump: Mülk kralı. 2017’den beri ABD Başkanı.

Ronald Reagan: Aktör. 1981 - 1989 yılları arasında ABD Başkanlığı yaptı.

Arnold Alois Schwarzenegger: Aktör. 2003 - 2011 yılları arasında California Valisi olarak görev yaptı.

Clint Eastwood: Yönetmen ve oyuncu. 1986 - 1988 yılları arasında Carmel Belediye Başkanı olarak görev yaptı.

Jesse Ventura: Oyuncu ve güreşçi. 1999 - 2003 yılları arasında Minnesota Valiliği görevini üstlendi.

GUATEMALA

Jimmy Morales: Komedyen. 2015 başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferden sonra Guatemala Devlet Başkanı oldu.

HAİTİ

Michel Martelly: Müzisyen ve iş insanı. Haiti'de 2011 ile 2016 yılları arasında devlet başkanı olarak görev yaptı.

LİBERYA

George Weah: Futbolcu. 22 Ocak 2018 tarihinden beri devlet başkanlığı görevinde.

LİTVANYA

Vytautas Landsbergis: Müzikolojist ve piyanist. Litvanya'nın ilk devlet başkanıydı ve 1990 - 1992 yılları arasında Litvanya Parlamentosu Başkanı olarak görev yaptı.

PAKİSTAN

İmran Han: Kriket oyuncusu ve yorumcusu. 2018’den beri Pakistan’ın Devlet Başkanı.

FİLİPİNLER

Joseph Estrada: Komedyen. 1998 - 2001 yılları arasında devlet başkanlığı yaptı.

İTALYA

Silvio Berlusconi: Medya patronu. 1994 - 2011 yılları arasında 3 kez başbakanlık yaptı.

UKRAYNA

Vladimir Zelenskiy: Komedyen ve oyuncu. Ukrayna'da devlet başkanlığı koltuğuna oturmak için gün sayıyor.

Kaynak: TRT Haber