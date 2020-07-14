Ulaşımda yoğunluk azaltılacak, insan odaklı şehir hedefi için 'millet yolları' yapılacak.

Yeni şehir planı için hazırlıklar başladı.

"İnsan odaklı şehir planı olacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 81 ili ilgilendiren projeyle ilgili şunları söyledi:

"Gelecekte şehir içi kısa mesafelerde insanları daha çok yürüyüşe, bisiklete, scootera yönlendiren politikalar, kentsel tasarımlar ve sokak kesitleri gerekecek. Bu noktada hazırlıklarımızı yapıyoruz. Millet yolları ve yayalaştırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz."

"Elektrikli araç ve bisiklet kullanımı artırılacak"

Bakan Karaismailoğlu, çevre dostu ulaşım projeleriyle ilgili, "1213 kilometre olan yüksek hızlı tren hattı uzunluğunu 2023'te 3 bin 102 kilometreye çıkartacağız. Sadece bu yatırım havaya salınan karbon miktarının 12 milyon ton daha az olması demek. Elektrikli raylı sistemler, yeni nesil yakıt politikaları, elektrikli araçlar, bisiklet kullanımının artırılması da planlamalarımız arasında yer alıyor" dedi.

"PTT uluslararası marka olacak"

Ulaştırma ve haberleşmede büyük bir dijital dönüşümün başladığına dikkat çeken Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerli ve milli e-ticaret platformlarını geliştireceğiz. Bununla birlikte yeni nesil bir PTT’ye de kavuşacağız. Yeni nesil PTT bölgesel ölçekte e-ticaret faaliyetlerini ve lojistik hizmetlerini geliştirerek uluslararası bir marka olarak konumlandırılacak."

Adil Karaismailoğlu, yerli dosya aktarım platformunun kurulacağını da söyledi.