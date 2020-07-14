Haber Giriş: Kaynak: DHA
TEM Otoyolu'nda dehşet: Ceset parçaları bulundu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde parçalanarak poşetlere konulmuş bir kişiye ait ceset bulundu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
İstanbul TEM Otoyolu Ankara istikametinde temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette ceset parçası bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen ceset parçaları bulundu. İncelemenin ardından bir erkeğe ait ceset parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.
Etiketler: TEM otoyoluSon Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 15:46
Son Haberler
- 16:33
- 16:24
- 16:29
- 16:33
- 16:13
Sıradaki Haber
Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz