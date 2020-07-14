Arızalanan tıra arkadan gelen tır çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM yolunda, arıza nedeniyle duran tıra, arkadan gelen başka bir tır çarptı. Kazada sürücülerden biri hayatını kaybederken, diğeri de ağır yaralandı.
Kaza, Kartepe ilçe geçişi TEM yolu İstanbul istikametinde meydana geldi.
Tahsin Karaahmet yönetimindeki rulo yüklü TIR, arızalanınca yolun ortasında kaldı.
Karaahmet'in yolda altına girerek, hava hortumlarını kontrol ettiği tıra, Celal Tümen Yalabık'ın kullandığı maske yüklü tır çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Karaahmet, dorse tekerlerinin altında kalarak, ağır yaralandı. Arkadan çarpan tırda sıkışan Yalabık ise hayatını kaybetti.
TEM, İstanbul yönünde trafiğe kapatıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Tahsin Karaahmet'i ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Celal Tümen Yalabık'ın cansız bedeni ise araçtan alınıp, morga götürüldü.
Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönü, trafiğe kapanırken, yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.
Ulaşım, yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlanırken, araçlar çekiciyle yoldan kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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